Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Babalar Günü mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:
Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.
Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.