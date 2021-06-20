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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü mesajı yayımladı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Babalar Günü mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 14:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:

Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.

Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

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