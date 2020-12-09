Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin faili odur, Diyarbakır'ın faili odur, Yasin Börü'nün faili odur." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar." ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Yunanistan'ı tekrar masaya çağırdığını ancak yine masadan kaçtıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ondan önceki süreçte de sürekli masadan kaçtılar. Özellikle de bir farklı adım da örneğin 'Arnavutluk-Türkiye-Yunanistan arasında bir adım atılsın' dendi bunda da yine ne yazık ki masaya gelmediler. Bu tür hep masadan kaçma, hep yalan üzerine siyaset, böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'le alakalı olarak da bizler oradaki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz, bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz, buralardan taviz vermemiz asla mümkün değildir. Ama eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz."

- "Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor"

Erdoğan, bir gazetecinin ABD seçimleri sonrasında yeni yönetimle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç beklediğini sorması üzerine, "Ben Biden'la yabancı birisi değilim. Biden'la Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim." karşılığını verdi.

Rahatsızlığı döneminde Joe Biden'ın kendisini evinde ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi bir şey gelen, bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var, yani biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? Yani bugün Amerika'dan sonra ilk 5'in içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir ve bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özelliklede şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ben şu anda yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin, görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız. Biliyorsunuz uluslar arasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz, diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Sizin ülkenizden birileri oralara negatif bazı şeyler sufle edebilir o önemli değil, onlar siyasetin acemileridir zaten ama biz Amerika'yla bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum."

- "Bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz"

Bir gazetecinin yargıda reformun gündeme gelmesi sonrasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yeniden mülkiyet hakkı, malların geri iadesi gibi söylemleri ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gibi söylemlere ilişkin düşüncelerini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin faili odur, Diyarbakır'ın faili odur, Yasin Börü'nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz, yargımız bunları görmezden mi gelecek? Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz."

Mülkiyet hakları söylemlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülkiyet hakları noktasında da durum aynı. Yani bunların mülkiyet hakkı diye bir şeyi yok ki bunların bir defa bu millete, bu garip gurebaya, bu fakir fukaraya ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insanlar öldürüldü onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ de aynı şekilde bunca insanlar öldürüldü, şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur. Biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Bu yaklaşım asla affedilemez"

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadelerde bulunmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'daki, Başakşehir- Saint Germain maçında meydana gelen bu hadise, Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez." yanıtını verdi.

Irkçı söylemle ilgili kendisinin ve Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti yetkililerinin de açıklamaları olduğunu hatırlatan Erdoğan, Medipol Başakşehir'in sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

UEFA'nın, ırkçı söylemde bulunan maçın dördüncü hakemini görevden almasına rağmen Medipol Başakşehir yöneticilerinin karara direnerek "Bizim için bu yeterli olmaz" dediklerini ve UEFA'nın maçın dört hakeminin de değiştirilmesi yönünde karar verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA'nın verdiği karar sonrası maçın tekrarının kabul edildiğini belirtti.

Medipol Başakşehir'li Demba Ba ve diğer oyuncuların, bu noktada kararlı duruş sergilediğini bildiren Erdoğan, "Fransa maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz." dedi.

- "Asgari ücret çalışmaları"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret konusunda işçi temsilcileri ve muhalefet partileri beklentilerini açıkladı. Bu konuda hükümet nasıl bir çalışma yürütüyor?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren ve işçi kesimleriyle yürütecek ve bu görüşmelerden sonra tabii durum bizim de önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz."

(Bitti)