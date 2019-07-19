Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Gana devlet başkanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.19 Temmuz 2019 Cuma 15:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak, bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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