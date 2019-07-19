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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Gana devlet başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve Gana devlet başkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak, bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:25
  1. doğa

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