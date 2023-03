Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan ile her türlü desteği vermeye hazırız

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Macaristan'la iş birliğimizi stratejik ortaklık temelinde her alanda daha da güçlendireceğiz. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.