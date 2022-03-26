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Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ayçiçek yağı açıklaması
Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayçiçek yağı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayçiçek ve zeytinyağı stokları konusunda açıklamada bulundu. Peki, ayçiçek yağı stoklarında sorun var mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-26 22:05:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayçiçek yağı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayçiçek yağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayçiçek yağı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayçiçek yağında sorun yok. Ülkede suni bir panik havası oluşturuldu. Ayçiçek ve mısırla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

"Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

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