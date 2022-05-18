Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosu paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesinin tanıtım videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Tanıtım videosunu yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu, “Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım” notuyla paylaştı.