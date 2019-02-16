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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ataşehir’de çalışkan, tecrübeli, projeleri olan Başkanımızı aday yaptık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Mitingi’nde halka hitap etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ataşehir’de çalışkan, tecrübeli, projeleri olan Başkanımızı aday yaptık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Mitingi’nde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığında şahsım, Büyükşehir’de Binali Bey, Ataşehir’de İsmail Erdem kardeşim ile el ele vererek, şehrimizi ve ilçemizi çok farklı bir konuma taşıyacağız” dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ataşehir’de düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’un ilk ilçe mitingini Ataşehir’de bugün yapıyoruz. İstanbul’daki ilk mitingimize Ataşehir’de başladıktan sonra, diğer ilçeleri de inşallah dolaşacağız. 31 Mart akşamına kadar sürecek ilçe seçim maratonumuza, Ataşehirli kardeşlerimizle birlikte ’Bismillah’ diyoruz. İnşallah bu sefer Ataşehir’de destan yazacağız, Büyükşehir’de hedefimizi de büyüteceğiz” dedi.


"30 yıllık beklenti sona eriyor"


Geçtiğimiz Cuma günü, Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’in girişimleriyle çözülen, Yenisahra ve Barbaros Mahallelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden çıkan imar planları hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenisahra - Barbaros 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi hallettik. En büyük beklentiydi. 5 binlik ve binlik sorun bitti” şeklinde konuştu.


“Kadıköy Hali’ni Tuzla’ya taşıyoruz”


Kadıköy Hali’ni Tuzla’ya taşıyacaklarını belirten Erdoğan, “Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız” ifadelerini kullandı.


Ataşehir mitinginde, “Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam koltuklarına, Türkiye’ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak baktıklarını söyledi.


“Ataşehir’e tecrübeli Başkan Adayı İsmail Erdem”


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir’de 31 Mart’ta gönül belediyeciliği başladıktan sonra, millete hizmet etmeye, Ataşehir Belediyesi’nin hizmetlerini de ilave edeceklerini söyledi.


Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hem de Ataşehir’de tecrübeleri, birikimleri, çalışkanlıklarıyla tanınan yol arkadaşlarını aday gösterdiklerini ifaden eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda adayımız Bakan, Başbakan, Meclis Başkanı olarak ömrü İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye hizmet ile geçmiş olan Binali Yıldırım Bey. Aynı şekilde Ataşehir Belediye Başkan Adayımız İsmail Erdem. İlçemizin tüm sorunlarını çözecek deneyimli, tecrübeli, Sancaktepe’de iki dönem bu işleri başarı ile sürdürmüş olan Sivaslı İsmail Erdem. Pek çok projesi, çalışması ve hazırlığı var. 31 Mart’tan sonra Ataşehir sadece Büyükşehir ve hükümet yatırımları ile değil, ilçe belediye yatırımlarında da hak ettiği standardı yakalayacak. Cumhurbaşkanlığında şahsım, Büyükşehir’de Binali Bey, Ataşehir’de İsmail Erdem kardeşim ile el ele vereceğiz, şehrimizi ve ilçemizi çok farklı bir konuma taşıyacağız “şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:40
  1. doğa

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