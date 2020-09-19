Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kısım Açılış Töreni'nde Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı konuşmasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit kesiminin hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un batısındaki en uzak noktadan başlayan, ilin başından Kocaeli ve Sakarya'ya kesişen 400 kilometre uzunluğundaki bir proje olduğunu ifade eden Erdoğan, karayolunun yapımı tamamlanan kısımlarının olduğunu söyledi. 2016 yılından itibaren kademeli olarak açılmıştır.

Nihayet Mart ayında Kınalı-Çatalca kesiminin açılış törenini yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bu projenin Gebze-İzmit arasındaki bağlantı yollarıyla birlikte 57 kilometreyi aşan uzunluğu ile en önemli rotalardan biri olduğunu söyledi.

Bu bölümün bile viyadükleri, tünelleri, köprüleri, geçitleri, üst geçitleri ve alt geçitleriyle gurur verici bir parça olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Örneğin güzergah üzerindeki T2 Tüneli, 4.200 metre mesafesiyle ülkemizin en uzun karayolu tüneli unvanına sahip. Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgeye inşa edildi. Yol 2x4 dür. Boğaz trafiğinin rahatlatılmasında bu karayolunun bir parçası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü ile birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli iştir. . 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini tamamladığımızda umarım Anadolu'yu bir karayolu ağıyla çevreleyeceğiz. "

"Hizmete açılan bölüm TEM Otoyolu ve D100 Karayolu üzerindeki yükü de azaltacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açmış olduğumuz Gebze-İzmit kesimi TEM Otoyolu ve D100 Karayolu üzerindeki yükü de azaltacak. Tabii bu da İstanbul-Ankara rotasının en sıkışık kesiminin rahatlayacağı anlamına geliyor. Böylelikle özellikle tatillerde, yaz tatillerinde ve molalarda onlarca kilometreye ulaşan araç trafiği tarihe karışacak. "Diye konuştu.

Bu rotanın ülkeye yaptığı yıllık katkının zaman içinde 270 milyon liraya, akaryakıttan 317 milyon liraya, emisyon azaltımından 8 milyon liraya ulaşacağını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızdan, kurumumuzdan, müteahhitlerimizden, mühendislerimizden ve bu işin milletimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemize ve millete hizmet yolculuğu son durak değil, her zaman yapılması gereken bir dava. Gittikçe çıtayı yükseltmesi gereken heyecanı ve enerjiyi artırın.Yol, elektrik, içme suyu.Atık su gibi altyapı hizmetleri ile mimari çalışmalar da medeniyetin göstergeleridir.Bunun üzerinde eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurları yükselir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle yeniden mücadele ettirmek Asırlık uyanışımızı engellemek istiyorlar. 10 yıl önce, 2023 hedefleri ile milletimizin önüne geldiğimizde, birinin tek endişesi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Bunca zamana rağmen, ufku yapılacak ilk seçimleri geçmeyen bir siyaset anlayışı var. Salgının etkilerinin önemli bir bölümünü geride bırakarak yılın üçüncü çeyreğinde üretime devam ettik. Sağladığımız olumlu finansman etkisi sayesinde konut ve otomobilde rekorlar peş peşe geliyor. Salgının etkilerini en yoğun şekilde hissettiğimiz Nisan ayından bu yana istihdam edilen kişi sayısı artıyor. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacaktır. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun edecek bir büyüme oranıyla kapatırız. Türkiye, Afrika'nın en ücra köşesindeki ülkelerle aynı kategoriyi koymamak, Güney Amerika, başarıya en iyi cevabımızı vereceğiz. "