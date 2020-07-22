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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Libya ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 00:31:17 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.


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