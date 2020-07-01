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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:44:41 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

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