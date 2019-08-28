Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Lazreq'ı kabul etti
Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazreq,Erdoğan'agüven mektubu sundu.
Büyükelçi Lazreq'ineşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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