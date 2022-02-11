Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıkmasının ardından yarınki programı açıklandı.

Programa göre Erdoğan'ın saat 14.30'da Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edeceği belirtildi.

Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, daha önce son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getirerek, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.