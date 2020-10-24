Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz, orada bir terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız." dedi.

Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan büyük değişimin tam merkezinde yer aldığı bir mücadeleyi sürdürürken diğer yandan da kalkınma hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüğünü belirtti.

Çarpık küresel yönetim düzeninin siyasi, insani ve ekonomik krizlerle yalpaladığını ifade eden Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yaşanan gelişmelerin bu sürecin daha açık bir şekilde görülmesine ve hızlanmasına vesile olduğuna dikkati çekti.

Gelişmiş denilen devletlerin, bırakın dünyayı yönetmeyi, kendi vatandaşlarına bile faydalarının olmadığının hep birlikte müşahede edildiğini dile getiren Erdoğan, "Buna karşılık, asırlardır geri kalmış diye yaftalanarak sömürülen bölgelerin yıldızlarının hızla parladığını görüyoruz. Türkiye, işte bu hercümerç içinde hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bölgemizdeki her krizin içinde kendimizi bulmamızın sebebi tamahkarlığımız değil asırlardır gasbedilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır." diye konuştu.

Türkiye'nin kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, kaynaklarında gözü olmadığının altını çizen Erdoğan, sadece Türkiye'nin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadıkları kardeşlerinin haklarını savunmaya çalıştıklarını söyledi.

"Binlerce kilometre öteden gelip sınırlarımız dibinde terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz." ifadesini kullanan Erdoğan, birkaç gün önce, Aralık 2016'da Kayseri'de bombalı araç kullanılarak şehit edilen 15 askere yapılan saldırının faillerinden birinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini anımsattı.

- "Bu terör bataklığını kurutacağız"

"Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de ve Irak'ta, bize yönelik tehditlerin önüne geçmek, oralardaki kardeşlerimizin huzurunu gözetmek dışında hiçbir amacımız yoktur. Son dönemde, Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz. Daha açık söyleyeyim, yani bakıyorsunuz, orada bir terör devleti kurma gayreti var. Hiç eğip bükmeden açıkça söylüyorum: Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptığımızın da unutulmamasını istiyorum. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla, diğer alanlardaki iş birliğiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Şayet karşımızdakiler gerçekten müttefikimizseler, onlardan her meseleyi kendi mecrasında değerlendirmelerini ve bunun tabii neticelerine saygı duymalarını bekleriz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'ın ve Rum kesiminin şımarıklıklarına teslim olunması yerine, hakkın ve hukukun yanında yer alınması gerekiyor. Doğu Akdeniz haritasına şöyle bir göz ucuyla bakmak dahi Türkiye'nin haklılığını anlamak için yeterlidir. Bu konuda da karşımızdakiler hakka ve hukuka uygun hareket edene kadar, kendi planlarımızı hayata geçirmekte kararlıyız. Karadeniz'de bulduğumuz, bugünün değeriyle 80 milyar dolara tekabül eden 405 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı, Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır. İnşallah bu bölgeden de en kısa sürede müjdeli haberler bekliyoruz."

Libya'da, ülkenin meşru yönetimi yerine darbecilerin yanında yer alan herkesin, demokrasi sicilinin bozulduğunun altını çizen Erdoğan, Fransa başta olmak üzere, darbecilere destek veren hiçbir ülkenin, artık dünyanın diğer yerlerindeki demokrasi mücadeleleri konusunda tek kelime söz etme hakları kalmadığını kaydetti.

"Macron denilen zatın İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir?" diye soran Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten bir yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Niye? Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın. Bizim ilkeli tavırlarımız kesinlikle bundan sonra da aynen devam edecektir. Şu anda, Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var, bu işgallerin arkasında bunlar var. Minsk Üçlüsü içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız? İşgalden Azeri topraklarını kurtardınız mı? Hayır. Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla, barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. "



Erdoğan, Türkiye'nin dürüst olarak kardeşlerinin yanında bugüne kadar yer aldığını, bundan sonra da yer almaya devam edeceğini söyledi.

Ermenilerin, Azerbaycan topraklarına saldırısı ile başlayan çatışmaların Azerbaycanlıların işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine dönüştüğünün altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı, dün akşam televizyonda izledim ve Nigar kızımız oradan dertlerini anlatıyordu, tabii gözleri yaşlı. Biz, inşallah onların gözlerini yaşlı bırakmayacağız. İnanıyorum ki Azeri kardeşlerimiz, bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Dün Azerbaycan toprakları işgal edilip, Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken gözleri kapalı, dilleri bağlı, kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları 'Çatışmalar dursun' açıklaması riyakarlığın dik alasıdır. İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. "

(Sürecek)