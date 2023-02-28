Cumhurbaşkanı Erdoğan Afşin'de konuştu: Bugün itibariyle başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evini taşıyacak depremzedelere, 15 bin liralık taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Depremzedeleri, konteyner kentte ziyaret eden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifalar dileyerek, vefat edenler için "Fatiha" okudu.

"Derdinize, sıkıntınıza ortak olmak için bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren sizlerin yanındayız. Kamu kurumlarımızla belediyelerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla ilçemizi bir an önce ayağa kaldırmanın gayreti içinde olduk. Kahramanmaraş genelinde olduğu gibi Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarılmaya başlandığını görüyoruz. Bugüne kadar köylerle birlikte ilçemizde ihtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Şimdi işin ikinci etabındayız ve konteynerleri süratle yerleştirerek, çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız. Toplamda 842 konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor."

Erdoğan, gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının kalmadığını ifade ederek, "Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.

"Maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz"

Depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira vereceklerini aktaran Erdoğan, felaketten etkilenen vatandaşlara 10'ar bin lira ödeme yaptıklarını dile getirdi.

Depremzedeleri en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afşin genelinde 4 bin 516 binadaki 9 bin 295 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş genelinde bu rakam 45 bin 575 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaşıyor. Deprem bölgesinin tamamında mart ve nisan aylarında temelini atacağımız konutların ve köy evlerinin sayısı 309 bini buldu. Bunun, 83 bin konutu ile 18 bin 681 köy evini Maraş'ta inşa edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanınca, bu sayılar kesinleşecek. Yitip giden canlarımızı geri getiremesek de Allah'ın izniyle ilçemizdeki maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz. Sizlerden, devletinize ve hükümetinize güvenmenizi istiyorum. Bize, bir yıl müsaade, inşallah bir yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayarak, sizleri konutlara geçireceğiz. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir."

"11 vilayette de bunu başaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kütahya Simav'da, bütün deprem ve sel afetlerinde nasıl başardılarsa, aynı şekilde bu 11 vilayette de bunu başaracaklarını söyledi.

"Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadıysak, inşallah bu sefer de kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. Milletçe el ele, omuz omuza, yürek yüreğe vererek, bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz." diyen Erdoğan, vefat edenlere rahmet ve merhamet diledi.

"Mevla, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak hep birlikte Afşin'de olduklarını, buradan da Malatya Doğanşehir'e geçerek vatandaşlarla kucaklaşacaklarını kaydetti.