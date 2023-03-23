Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde! Depremden etkilenen 11 il için temel atma töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde eş zamanlı başlayan temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor. "Mevcut planlamaya göre bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evi yapacağız." diyen Erdoğan "Bu felaket mücadele azmimizi Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı asla elimizden alamayacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta yapılacak konutların temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmaları şu şekilde:
Hiçbir zorluğun karşısında yılmadık, çökmedik. Doğal afetlerin yıktığını yeniden yaptık.
İki büyük depremin yanı sıra, sayıları 20 bine yaklaşan artçı sarsıntılar bile tek başına karşılaştığımız felaketin büyüklüğünü göstermeye yeterlidir.
Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak
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Mevcut planlamaya göre bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evi yapacağız.