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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman geldi.

26 Mart 2019 Salı 18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havaalanında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy karşıladı. Adıyaman Havalimanından miting alanına makam aracıyla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Vatandaşların sevgi gösterileri arasında miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Caddesi Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda halka hitap edecek.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:34
  1. doğa

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