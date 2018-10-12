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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet her şeyin yerli yerinde olmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Mahkemesi Zirvesi'nde konuştu. "Mevlana hazretleri hukuku adalet denizinde bir katre olarak görür. Hakimler tanrının ölçüsü gibi hareket etmelidir der." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Adalet demek her şeyin yerli yerinde olması demektir." dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet her şeyin yerli yerinde olmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Mahkemesi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mevlana hazretleri hukuku adalet denizinde bir katre olarak görür. Hakimler tanrının ölçüsü gibi hareket etmelidir der. Adalet demek her şeyin yerli yerinde olması demektir.

Günümüzde de bir ülkenin gelişmişliğinin ve ya geri kalmışlığının en iyi ölçüsü hukuk sisteminin iyi çalışıp çalışmadığıdır. İlk insandan bu yana kadar madem hukuk önemli neden bunca zulüm, haksızlık, gözyaşı var. Batının çöpe attığı yiyecekler Afrika'daki tüm insanları doyurabilir.

Uluslararası sistem çatırdıyor

Üzüntüyle belirtmek durumundayım ki ne bu kurumlar ne de belgeler ön görüldüğü şekilde çalışmıyor. Uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor.

BM'deki özellikle de güvenlik konseyinde reforma ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Dünyanın kaderinin bir ülkeye bağlı olması en büyük adaletsizliktir. Buranın tamamen reforme edilmesi gereğine inanıyoruz.

33 milyar dolar Suriye'den gelen mülteciler için sadece harcama yaptık. Suriye'de huzuru tesis ettiğimiz her yerde güvenlik ve adalet sistemini işler hale getiriyoruz. Buna karşılık bölgede hale Türkiye'nin insani duruşunun karşısına terör örgütü ile iş birliği yapan ülkeler çıkıyor. Buna rağmen lafa geldiğinde ağızlarından demokrasiyi, insan haklarını düşürmeyenler bu örgütleri destekliyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 19:33
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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