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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Acun Ilıcalı’yı kabul etti: Ilıcalı, Erdoğan’a 10 numaralı Hull City formasını hediye etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Acun Ilıcalı’yı kabul etti: Ilıcalı, Erdoğan’a 10 numaralı Hull City formasını hediye etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Acun Ilıcalı’yı kabul etti: Ilıcalı, Erdoğan’a 10 numaralı Hull City formasını hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’de sahip olduğu Hull City Futbol Kulübü Premier Lig’e çıkma başarısı gösteren Acun Ilıcalı’yı kabul etti.

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Hull City’in 10 numaralı formasını hediye etti.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. İnşallah Allah, gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatını nasip eder” diye yazdı.

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