"Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe, ülkemizin ve bölgemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 86 milyonun emanetini taşıyan kadro olarak bizim için önemli olan aziz milletimizin, Türkiye'nin huzuru, esenliği, refahı, geleceğine güvenle umutla bakmasıdır. Hep bu anlayışla çalıştık. Milletimizin teveccühüne layık olabilmek adına gece gündüz demeden koşturduk. 86 milyona mahçup olmadık. Türkiye'nin menfaatlerini her zaman gündemimizin ilk sırasına yerleştirdik. Herşeyi göze alarak bunları sonuna kadar savunduk. Biz şeffaflığı dillerinden düşürmeyenlerin aksine aynı zamanda millete hesap vermeyi şiar edinmiş kadroyuz. 2025 yılına ait hizmet dökümümüzün özetini geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Çocuklarımızın yarı yıl karne heyecanını yaşadığı şu günlerde biz de geçen seneye ait karnemizi aziz milletimizin takdirine sunduk.

"HER İNSANIMIZI AYNI MUHABBETLE BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

Türkiye'yi her alanda coşturmak, şaha kaldırmak, kutlu hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumundayız. Vatanın her köşesini ihya etmek, bu ülkenin imkanlarını her ferde adil şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bize oy vermiş ya da vermemiş vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. 81 ilimizde yaşayan her bir kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hürmete layıktır. Oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Her insanımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşadık. Hizmete açtığımız Esenboğa Havalimanı 3. pistinin ve kulesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin başşehrini vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa mahkum edenlerin zihniyetin insafına bırakamayız. Kendileri dışındaki herkesi suçlamaya, basın mensuplarını tehdit edenler bizim hizmet şevkimizi kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, felaket tellallığı, işbilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu, kimin sicilinin zayıf ve kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir.

"BU GÜVENİ ASLA BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Özellikle yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar Türkiye'nin son genel seçimlerde ne kadar isabetli tercih yaptığını ortaya koyuyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüş, Türkiye büyük bir vartayı atlatmıştır. Milletimiz iktidar ve ittifakımıza güvenerek birilerinin yanlış anladığı Anodolu irfanının ne demek olduğunu sandıkta bir kez daha göstermiştir. Tercihini bizden yana kullanan yaklaşık 28 milyon kardeşimizin yanısıra sandığa iradesini farklı şekilde yansıtan vatandaşlarımız da Türkiye'nin kaptan köşkünde bizlerin olmasından dolayı hamdediyor, coğrafyamızı kuşatan krizlere baktığında kendini güvende hissediyor. 86 milyonun tamamına teşekkür ediyorum. İnsanlarımız bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. İnşallah biz bu güveni asla ve asla boşa çıkarmayacağız.

İRAN

Komşumuz İran, İsrail saldırılarının ardından şimdi de toplumsal olaylar üzerinden yeni bir sınavın içinde. İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi geride bırakacağına inanıyoruz.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Suriye Suriyelilerindir. Özgürlük ortamının kalıcı olması için çaba harcıyoruz. Toprak bütünlüğü Suriye için vazgeçilmez. Suriyeli kardeşlerimizin yalnız bırakmadığımız gibi yarında bırakmayacağız. Suriye'de provokasyonlara rağmen başarılı sınav verildi.

Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim. Suriye ordusu başarılı bir sınav verdi. Devlet için devlet olmaz. Bölgemizde terörün devri kapandı.

KATLEDİLEN ATLAS İÇİN NET MESAJ

Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzerine tüm bunların üzerine gitmek suretiyle tüm gerekenleri yapmak bizim vazifemizdir. Minguzzi olayı neyse Atlas da odur.

Ayrıntılar geliyor...