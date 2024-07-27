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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere 'çöp' göndermesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere 'çöp' göndermesi

Yeniakit Publisher
2024-07-27 14:54:00 - 2024-07-27 15:12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere 'çöp' göndermesi

'Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' Muhalefete, millette meydanlarda verdikleri sözü hatırlattım. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi tedirgin etti. CHP borcun üstüne yatmak istiyor. Özgür Özel her açıklamasıyla kendini gülünç duruma düşürüyor. Neymiş çöpleri elleriyle toplayacakmış. CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Milletimizle aramıza kimse giremez.

* Şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil, ömürlüktür.

* Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz
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* Milletimiz için koşturuyoruz. Bizim için önemli olan gönül köprülerini yenilemektir.

* Gece gündüz çalışıldı, afet konutları tamamlandı.

* Rize'ye 855 milyon liralık yatırımı kazandırdık.

* AFAD Başkanlığımız TOKİ ile beraber Çayeli Büyükköy ve Merkez Muradiye'de toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkanı tüm altyapısı ve üstyapısıyla birlikte tamamladı.

* Rize'de sadece afet bölgesinde çalışmadık. Şehrimizin bir çok noktasında kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirdik. Gerçekten muhteşem eserlere imza attık.

* Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla artık Ayder Yaylası'nın hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Ayder'de çarpık binaları da yıktık. Ayder'i çirkin yapılaşmadan kurtardık.

* Ayder'de yapılmış tüm otellerin, evlerin, kirli suları Fırtına Deresi'ne akıyordu. Son teknolojiye sahip bir arıtma tesisi yaparak su kirliliğini de önledik.

* Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Biz koşuyoruz, insanlığa eser kazandırmak için ter döküyoruz.

* Muhalefet 22 yıldır aynı şeyi yapıyor. Muhalefet hizmet etmek yerine mazeret üretiyor.

* Muhalefete, millette meydanlarda verdikleri sözü hatırlattım. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi tedirgin etti. CHP borcun üstüne yatmak istiyor.

* Özgür Özel her açıklamasıyla kendini gülünç duruma düşürüyor. Neymiş çöpleri elleriyle toplayacakmış. CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor.

* SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li belediyeler ve iştirakleri, büyükşehirlerde borçların yüzde 76'sı yine CHP'li belediyelere ait.

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