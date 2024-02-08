Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'ı ''acıyaman''a çeviren depremin izini siliyoruz
Adıyaman'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde halka hitap ediyor
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Sincik her seçimde rekor oy oranı ile yanımızda yer aldı.
Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta geliyoruz.
Güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta 'acıyaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz.
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İnşallah ilçemizde hak sahiplerine konutlarını ve köy evlerini en kısa sürede teslim etmeye başlayacağız.