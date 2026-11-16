Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a gol atan Rodrigo Zalazar için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in Sporting Kulübü'ne resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a gol atan Rodrigo Zalazar için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in Sporting Kulübü'ne resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe orta alana hücuma dönük bir yıldız kazandırmak istiyor. Ve Sporting forması giyen Rodrigo Zalazar'ın en ciddi aday olduğu öğrenildi. Hatta Sarı-Lacivertliler'in çok kısa bir süre içinde Sporting'le pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor. Sporting, 27 yaşındaki 10 numarayı bu sezon başında Braga'dan almıştı. 30 milyon euro bonservis bedeli ödediler.
Son dönemlerde bazı problemler yaşayan Uruguaylı futbolcunun yine 30 milyon euro karşılığında satılabileceği belirtildi. Rodrigo Zalazar, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları Galatasaray maçında frikikten ağları sarsmıştı. Aslında 1.75 boyundaki futbolcu, önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
27 yaşındaki oyuncunun asıl yeri 10 numara... Ancak şu bölgelerde de görev yapabiliyor: Merkez orta saha Sağ kanat
Fenerbahçe'de Rodrigo Zalazar'ın orta alana ciddi bir hareket getireceği düşünülüyor.
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