Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri

Fenerbahçe orta alana hücuma dönük bir yıldız kazandırmak istiyor. Ve Sporting forması giyen Rodrigo Zalazar'ın en ciddi aday olduğu öğrenildi. Hatta Sarı-Lacivertliler'in çok kısa bir süre içinde Sporting'le pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor. Sporting, 27 yaşındaki 10 numarayı bu sezon başında Braga'dan almıştı. 30 milyon euro bonservis bedeli ödediler.