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Spor
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Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri

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Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a gol atan Rodrigo Zalazar için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in Sporting Kulübü'ne resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

#1
Foto - Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri

Fenerbahçe orta alana hücuma dönük bir yıldız kazandırmak istiyor. Ve Sporting forması giyen Rodrigo Zalazar'ın en ciddi aday olduğu öğrenildi. Hatta Sarı-Lacivertliler'in çok kısa bir süre içinde Sporting'le pazarlık masasına oturacağı konuşuluyor. Sporting, 27 yaşındaki 10 numarayı bu sezon başında Braga'dan almıştı. 30 milyon euro bonservis bedeli ödediler.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri

Son dönemlerde bazı problemler yaşayan Uruguaylı futbolcunun yine 30 milyon euro karşılığında satılabileceği belirtildi. Rodrigo Zalazar, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları Galatasaray maçında frikikten ağları sarsmıştı. Aslında 1.75 boyundaki futbolcu, önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri

27 yaşındaki oyuncunun asıl yeri 10 numara... Ancak şu bölgelerde de görev yapabiliyor: Merkez orta saha Sağ kanat

#4
Foto - Sıcak gelişme: Fenerbahçe Sporting'e teklif yapacak: Zalazar sesleri

Fenerbahçe'de Rodrigo Zalazar'ın orta alana ciddi bir hareket getireceği düşünülüyor.

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