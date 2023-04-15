Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye kazandırılan yeni sağlık üssünün açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Bugün yine adı koca, gönlü yüce tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz elhamdülillah Kocaeli Şehir Hastanemiz ile diğer yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK genel müdürü olduğun zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bir daha görseydik. Neydi o hastanelerimizin hali, neydi o kepazelikler. Hastanelerde hastalarımız rehin alınır veya rehine alınır oralarda ölürlerdi. Hatırlıyor sunuz o günleri değil mi? O zaman SSK'nın başında bay bay Kemal vardı. Bunlara bu vatan teslim edilir mi? Afedersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilebilir mi?

Hele hele kardeşlerim Kandil'e bu ülke teslim edilir mi? Terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi? İşte dün Diyabakır'daydık. Diyarbakır'da orada vatandaşlarımızın bize yakarışlarını gördük. Ne dedile biliyor musunuz? Başkanım, ne olur bizi bunların eline bırakmayın. Siz bizi bırakmadıktan sonra biz sizi bırakır mıyız? Biz bunların nemenem olduğuun biliyoruz. Kandil bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı? Hatta Diyarbakır'da bu şimdi Edirne'de olan bir Selo var ya... 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü? Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Bunları bu şekilde öldürdüler. Onlar da Kürt'dü. Siz hani Kürtlere kıymet biçiyordunuz ne oldu? Bunların dedi Kürt felan değil. Açık söylüyorum onlar ne kadar Kürt ise biz o kadar Türk'üz böyle bir durumumuz var. Biz Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Abazası, Boşnağı ile tüm kardeşlerimizi yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışı ile seviyoruz. Bizde ayrım yok. Bizde bölücülük yok.

Bugün Kocaeli Şehir Hastanemiz Allah'a hamdolsun bin 218 yatağı ile deprem izolatörlü modern inşası ile her türlü imkana sahip birimleri ile gerçekten şu anda bakıyorum iftihar ediyorum. Rabbime hamdolsun bize böyle bir hastaneyi Kocaeli'mize de yapmayı nasip etti. Ben şimdi buradan sesleniyorum. Ülkemizin parası olanlarına artık hastalarınızı Cleveland'a göndermeyin işte Cleveland burada. Doktorsa elhamdülillah doktorlarımız da onlardan geri değil. Modernite ise burada. Hasta bakıcısıyla bütün elemanlarıyla muhteşem bir hastane.

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