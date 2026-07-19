Çay yaprakları neden yitirir: Çaydaki lezzeti yok eden o hata: Cam kavanozda muhafaza ederseniz...
Vazgeçilmez alışkanlığımız olan çayla ilgili bu detaya aman dikkat edelim...
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Vazgeçilmez alışkanlığımız olan çayla ilgili bu detaya aman dikkat edelim...
Mutfakların vazgeçilmezi çay, yanlış saklama koşulları nedeniyle demliğe girmeden önce tüm özelliğini yitirebiliyor.
Severek tüketilen bu lezzetin bayatladığını anlamanın yolları ve doğru muhafaza yöntemleri tiryakiler için büyük önem taşıyor. Günün her saatinde sofralara eşlik eden çay, aslında oldukça hassas bir organik yapıya sahip. Paketi açıldığı andan itibaren çevresel faktörlere maruz kalan çay yaprakları, uygun olmayan ortamlarda hızla kalitesini kaybediyor. Tüketiciler genellikle demlenme süresine veya kullanılan suyun sıcaklığına odaklansa da asıl sorun çoğu zaman mutfak dolaplarındaki saklama hatalarından kaynaklanıyor. Küflenme belirtisi göstermediği sürece tazeliğini koruduğu düşünülen ürünler, demlendiğinde renksiz ve aromasız, sıradan bir sıvıya dönüşebiliyor.
Tamamen organik bir yapı barındıran çay, oksijenle temas ettiği andan itibaren içerisindeki aromatik uçucu yağları yavaş yavaş kaybediyor. Nem, ışık, hava ve ortamdaki diğer baskın kokular, bu eşsiz lezzetin en büyük düşmanları arasında yer alıyor. Güneş ışınları yapraklardaki kimyasal dengeyi altüst ederken, nem ise doğrudan küf oluşumuna zemin hazırlıyor.
Süngerimsi yapısı nedeniyle çevresindeki tüm kokuları hızla hapseden çay, dünyanın en kaliteli hasadı dahi olsa yanlış muhafaza edildiğinde tüm formunu yitiriyor.
Vatandaşlar, mutfaklarında uygulayacakları birkaç basit kontrolle çayların tazeliğini kolayca test edebiliyor.
Taze bir paket açıldığında etrafa ferah ve keskin bir koku yayılırken, bayatlamış ürünlerde bu etki kayboluyor. Kutu koklandığında karton benzeri cansız bir his uyanıyorsa, yaprakların aroması tamamen yok olmuş sayılıyor. Kaliteli ve taze bir dem, bardağa doldurulduğunda parlak, canlı bir kırmızı ton sunuyor. Özelliğini yitiren çayların demi ise bulanık, mat ve soluk bir görünüme bürünüyor.
Damakta zengin bir tat bırakması gereken içecek, bayatladığında adeta renkli bir su içiliyormuş hissi oluşturuyor. Sonradan eklenen şeker veya limon da bu yavan tadı düzeltmeye yetmiyor. Sağlıklı çay yapraklarının kuru ve hafif çıtır bir yapıda olması gerekiyor. Topaklanan veya bükülen yapraklar, ürünün ortamdaki nemi çektiğini ve bozulmaya başladığını gösteriyor.Yemek Pişirme Gereçleri ve Yemek Takımları
Baharat veya deterjan gibi ürünlerle aynı dolapta saklanan çaylar, bu güçlü kokuları doğrudan bünyesine çekiyor. Paketten çay dışında farklı esintiler gelmesi, o ürünün atılma vaktinin geldiğine işaret ediyor. Taze yapraklar sıcak suyla buluştuğunda saniyeler içinde etrafa yoğun bir buhar ve koku yayıyor. Kaynama sonrasında ortamda hiçbir çay kokusu oluşmuyorsa, yapraklardaki aromatik yağlar çoktan uçmuş oluyor. Ambalaj üzerindeki son tüketim tarihi ideal koşullar için geçerli bir bilgi sunuyor. Paketi sık açılıp kapanan ve hava alan ortamda bekletilen ürünler, belirtilen tarihten çok daha önce bayatlayabiliyor.
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