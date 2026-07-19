Çay yaprakları neden yitirir: Çaydaki lezzeti yok eden o hata: Cam kavanozda muhafaza ederseniz...

Baharat veya deterjan gibi ürünlerle aynı dolapta saklanan çaylar, bu güçlü kokuları doğrudan bünyesine çekiyor. Paketten çay dışında farklı esintiler gelmesi, o ürünün atılma vaktinin geldiğine işaret ediyor. Taze yapraklar sıcak suyla buluştuğunda saniyeler içinde etrafa yoğun bir buhar ve koku yayıyor. Kaynama sonrasında ortamda hiçbir çay kokusu oluşmuyorsa, yapraklardaki aromatik yağlar çoktan uçmuş oluyor. Ambalaj üzerindeki son tüketim tarihi ideal koşullar için geçerli bir bilgi sunuyor. Paketi sık açılıp kapanan ve hava alan ortamda bekletilen ürünler, belirtilen tarihten çok daha önce bayatlayabiliyor.