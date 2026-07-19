Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz ülkemizde en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Yaz mevsiminde karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir risk olabilir. Peki, karpuz nasıl seçilir? Karpuzun rengi neden tehlikeli? Karpuzun kalitesi nasıl anlaşılır? Sıcaklara karşı serinlemek için etkili olabilir bu besin kaynağımız...