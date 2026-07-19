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Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

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Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali olabilir uyarısı geldi...

#1
Foto - Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz ülkemizde en çok tüketilen meyvelerin başında geliyor. Yaz mevsiminde karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir risk olabilir. Peki, karpuz nasıl seçilir? Karpuzun rengi neden tehlikeli? Karpuzun kalitesi nasıl anlaşılır? Sıcaklara karşı serinlemek için etkili olabilir bu besin kaynağımız...

#2
Foto - Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

Yaz ayının gelmesiyle birlikte en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz ile ilgili sakın yapmayın uyarısı geldi. Gıda Mühendisi Nurten Sırma özellikle dış kabuk kısmında bulunan bakterilerin kesim sırasında iç kısma taşınmasının risk olacağını öngörüyor.

#3
Foto - Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor.

#4
Foto - Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

Yaz ayının gelmesiyle birlikte en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz hakkında Gıda Mühendisi Nurten Sırma özellikle dış kabuk kısmında bulunan bakterilerin kesim sırasında iç kısma taşınması riske yol açabileceği konusunda öngörülerde bulunuyor.

#5
Foto - Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz, sıcakalara karşı serinletici ve lezzetli yapısıyla sıkça tercih ediliyor.

#6
Foto - Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar

Ancak pazar ve marketlerde dilimlenmiş halde satışa sunulan karpuzlar, uygun hijyen koşullarında muhafaza edilmediğinde çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

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