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Gündem ‘Pedallamaya devam’ Taytlı Vali azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu!
Gündem

‘Pedallamaya devam’ Taytlı Vali azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu!

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‘Pedallamaya devam’ Taytlı Vali azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu!

Taytlı görüntüleriyle gündeme gelen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, görevden alınmasının ardından azgın azınlığın sesi Birgün'e konuştu.

Taytlı görüntüleriyle gündeme gelen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Ömer Hilmi Yamlı, Çiçekli’nin yerine Ardahan Valiliği'ne atandı.

Mehmet Fatih Çiçekli, neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı yalan ve yanlışlarla algı operasyonu çekmeye kalkışan Birgün'e konuştu.

"PEDALLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Azgın azınlığın sesi Birgün'e yaptığı açıklamada Çiçekli, "Bundan sonra ne yapacaksınız? Mevcutta bir göreviniz var mı?" sorumuza ise "Pedal çevirmeye devam" yanıtını verdi.

Çiçekli, şöyle konuştu: "Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. İstanbul'da kürek çektim, Marmara'da, Ege'de yelken yaptım, Ankara'da Karaburun'da bisiklet sürdüm. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım."

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