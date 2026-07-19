  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm taraftarları şaşkına çeviren hamle! İngiltere'den gelen habere bak... Çay yaprakları neden yitirir: Çaydaki lezzeti yok eden o hata: Cam kavanozda muhafaza ederseniz... Her şey akıllı telefonu bırakıp tuşlu telefona geçişle başladı! LGS’de Türkiye birincisi oldu Çamura bulayıp kuyuya kapatıyorlar: Kilosu 800 liradan satılıyor! Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan olay “AK Parti” itirafı: Bunu başarmak hiç de kolay değil Putin’i şaşkına çeviren karşı saldırı! İHA’larının neredeyse tamamını kaybetti Sosyal medya fenomeni kardeşler apar topar gözaltına alındı! Suçlamalar mide bulandırdı Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar Biri 103, diğeri 100 yaşında! Asırlık çiftin sağlık iksiri bu üç besinde saklı Guardian, Trump konusunda tüm dünyayı uyardı!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Çamura bulayıp kuyuya kapatıyorlar: Kilosu 800 liradan satılıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çamura bulayıp kuyuya kapatıyorlar: Kilosu 800 liradan satılıyor!

Çamurla kaplanan özel kuyularda pişirilen süt kuzusu ve oğlak kebabı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

#1
Foto - Çamura bulayıp kuyuya kapatıyorlar: Kilosu 800 liradan satılıyor!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir asırı aşkın geçmişe sahip kuyu kebabı geleneği, baba mesleği olarak 35 yıldır sürdürülüyor.

#2
Foto - Çamura bulayıp kuyuya kapatıyorlar: Kilosu 800 liradan satılıyor!

ÇAMURLA SIVANARAK MÜHÜRLENİYOR Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlık sürecinde ilk olarak kuyu yüksek ısıya ulaştırılıyor. Özenle hazırlanan etler askılara yerleştirildikten sonra kuyuya indiriliyor. Ardından kapağı kapatılan kuyunun kenarları hava almayacak şekilde çamurla sıvanarak tamamen mühürleniyor.

#3
Foto - Çamura bulayıp kuyuya kapatıyorlar: Kilosu 800 liradan satılıyor!

Yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında pişen etler, lokum kıvamına ulaştığında kuyudan çıkarılarak sıcak şekilde servis ediliyor. İlçede bir asırı aşkın süredir yapılan ve baba mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Mehmet Güngör (40), kuyu kebabının en önemli özelliğinin doğal pişirme tekniği olduğunu söyledi.

#4
Foto - Çamura bulayıp kuyuya kapatıyorlar: Kilosu 800 liradan satılıyor!

KİLOSU 800 TL, TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN GELİYORLAR Kilosu bin 800 liradan satışa sunulan Gölhisar kuyu kebabı, Burdur'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin de ilgisini görüyor.

#5
Foto - Çamura bulayıp kuyuya kapatıyorlar: Kilosu 800 liradan satılıyor!

LEZZETİN SIRRI KUYUDA SAKLI Yaklaşık 35 yıldır aynı yöntemi uyguladıklarını ifade eden Güngör, "Kebabımızı yöremizde doğal ortamda beslenen süt kuzusu ve oğlaklardan hazırlıyoruz. Önce kuyumuzu iyice kızdırıyoruz. Etleri kuyuya yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp kenarlarını özel çamurla tamamen sıvıyoruz. İçeriye hiçbir şekilde hava girmiyor. Et, yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında ağır ağır pişiyor. Bu yöntem sayesinde hem suyunu kaybetmiyor hem de lokum gibi yumuşacık oluyor. Kuyudan çıktığı anda müşterilerimize sıcak olarak ikram ediyoruz" dedi. Lezzeti tatmak için İstanbul'dan Gölhisar'a gelen Emre Yücel ise, "Türkiye'nin birçok yerinde kebap yedim ama Gölhisar kuyu kebabının tadı bambaşka. Etin yumuşaklığı, kokusu ve lezzeti gerçekten farklı. Sadece bu kebabı yemek için İstanbul'dan geldim. Verilen emeğe fazlasıyla değiyor. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meksika açıklarında 7,3 ve 5,3 büyüklüğünde deprem oldu
Dünya

Meksika açıklarında 7,3 ve 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini b..
Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama
Gündem

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama

İran dini lideri Mücteba Hamaney uzun süren sessizliği bozdu. Hamaney, tekrardan patlak veren gerilimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "A..
Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!
Gündem

Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!

17 yıl sonra açılan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, şüphelilerin ..
'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog
Gündem

'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog

Merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazesine Savcı Sayan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği sözler damga vurdu. ..
"Devlet nerede" diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı!
Gündem

“Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı!

Hırsız Ekrem İmamoğlu’ndan hamileri Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’a, hortumcu Cem Uzan’dan medya tetikçisi Uğur Dündar’a, küfürbaz Fatih A..
İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final maçı yarın oynanacak. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23