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Gündem Zehir saçanlar engellensin! İstanbul'un göbeğinde sapkın konser
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Zehir saçanlar engellensin! İstanbul'un göbeğinde sapkın konser

Yeniakit Publisher
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Gençlere LGBT ve cinsiyetsiz toplumu özendiren Güney Koreli K-Pop grubu ATEEZ, Müslüman Anadolu'nun kalbi İstanbul'da pervasızca boy göstermeye hazırlanıyor. Vatandaşlar, her karış toprağı şehit kanıyla sulanan İstanbul'daki sapkın konserin iptal edilmesini bekliyor.

Erkek makyajı, eşcinsel danslar, ahlaksız sahneler... K-Pop kisvesiyle LGBT zehri yayıyorlar.

Genç dimağları kirletiyor, aileleri ve değerlerimizi hedef alıyorlar. LGBT’ci sapkın grup Müslüman Anadolu'nun kalbi İstanbul'da konsere hazırlanıyor.

Gençlere LGBT ve cinsiyetsiz toplumu özendiren Güney Koreli K-Pop grubu ATEEZ, yüzyıllardır İslam sancaktarlığını yapmış, her karış toprağı şehit kanıyla ve manevi mirasla yoğrulmuş bu mukaddes şehir İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor.

 

REZİLLİĞİN İPTAL EDİLMESİ İSTENDİ

 

Konserin tarihi 14 Ağustos olarak açıklandı. LGBT sapkınlığını destekleyen, eşcinselliği özendiren grubun Yenikapı'da gerçekleşecek konserine tepki yağıyor.

Birçok STK çağrı yaparak konserin iptal edilmesini istedi. Sahnedeki eşcinsel danslarıyla bilinen sapkın grup, erkekte makyaj kullanımını teşvik ediyor.

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