Sosyal medya fenomeni kardeşler apar topar gözaltına alındı! Suçlamalar mide bulandırdı

Tristan Tate (38) ise 1 cinsel saldırı, 2 tecavüz ve cinsel istismar amacıyla insan kaçakçılığını organize etmek veya kolaylaştırmakla ilgili olmak üzere 3 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. Çifte ABD ve İngiltere vatandaşlığı bulunan Andrew ile Tristan Tate, 2016'da Romanya'ya taşınmış, 2022'de insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında burada gözaltına alınmışlardı.