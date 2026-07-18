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Gündem Yunanlılar çıldırıyor! Türkiye, Afrika’da güç imparatorluğu kuruyor
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Yunanlılar çıldırıyor! Türkiye, Afrika’da güç imparatorluğu kuruyor

Yeniakit Publisher
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Yunanlılar çıldırıyor! Türkiye, Afrika’da güç imparatorluğu kuruyor

Yunan basını, Türkiye’nin son yıllarda Afrika genelinde attığı jeostratejik adımları manşetine taşıdı. Eleftherostypos gazetesindeki Dr. E. Drugos imzalı analizde, F-16’lar, İHA’lar ve stratejik liman yatırımlarıyla bölgedeki askeri güç dengesini tamamen lehine çeviren Ankara’nın, geleneksel küresel aktörleri geride bırakarak Afrika’da yeni bir güç imparatorluğu kurduğu belirtildi.

TAHSİN HAN

Yunanistan’da yayımlanan Eleftherostypos gazetesi, Türkiye’nin son yıllarda attığı stratejik adımları mercek altına aldı. Dr. Athanasios E. Drugos imzasıyla yayımlanan çarpıcı analizde, küresel jeopolitiğin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde Ankara’nın Afrika kıtasında kurduğu derin güvenlik iş birlikleri, stratejik yatırımlar ve hamlelerle gücünü en üst seviyeye taşıdığı vurgulandı. Haber analize göre, Batılı güçlerin zemin kaybettiği bu dönemde Türkiye, boşluğu dolduran en güvenilir, en dinamik küresel aktör olarak öne çıkıyor. Eleftherostypos’un haberine göre Ankara, kendisini Küresel Güney’in en gür sesi olarak konumlandırırken hem diplomatik hem de askeri alanda kıtanın geleceğini belirleyen ana güç haline geliyor.

Bu stratejik yükselişin en somut örneği ise Afrika Boynuzu’nun kalbi niteliğindeki Somali’de yaşanıyor. Ankara’nın Mogadişu’ya ek F-16 savaş uçakları konuşlandırma kararı, bölgedeki stratejik çıkarlarını koruma kararlılığını gösterirken terör örgütü El-Şebab’a karşı yürütülen askeri operasyonlarda Türkiye’nin nasıl merkezi bir rol üstlendiğini kanıtlıyor.

Eleftherostypos, 2017’de Hint Okyanusu koridorunda açılan ve Türkiye’nin en büyük denizaşırı askeri üssü unvanını taşıyan TURKSOM’un, bugün 10 binden fazla askeri eğitme kapasitesiyle tüm Batı Hint Okyanusu boyunca lojistik ve operasyonel bir merkez işlevi gördüğünü aktardı. Ayrıca; Mogadişu ordusunun yaklaşık üçte birini bizzat eğiten Türkiye’nin, sahaya sürdüğü Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA’larının yanı sıra Atak helikopterleriyle de bölgedeki askeri güç dengesini tamamen kendi lehine çevirdiği belirtildi. Gazetenin dikkat çektiği bir diğer konu ise Ankara’nın Somali kıyılarında hem uydu fırlatma üssü hem de uzun menzilli balistik füze test merkezi olarak hizmet verecek dev bir havacılık ve uzay tesisi kurma hedefine ilerlediği oldu.

Analizde Türkiye’nin kıtadaki jeostratejik ağırlığının sadece askeri kamplarla değil, deniz ticaret yolları ve limanlar üzerindeki mutlak hakimiyetiyle de pekiştiği aktarılıyor.

Kızıldeniz, Babil-Mandeb Boğazı ve Orta Doğu’ya uzanan kritik lojistik hatları kontrol etmek adına Mogadişu, Sudan ve Libya’daki stratejik limanlarda nüfuzunu genişleten Ankara’nın, küresel ticaretin can damarlarına yön verdiği ifade edildi. Haberde, “Batı Afrika’da ise Fas’ın Sahel ülkelerini Atlantik Okyanusu’na bağlamayı amaçlayan Atlantik Girişimi ile tam bir uyum yakalayan Türkiye, kıtanın bir ucundan diğer ucuna stratejik bir ağ örüyor” denildi. Eleftherostypos’un satırlarına taşıdığı bu büyük güven ve güç iklimi, Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinin de Türk yatırımcıları altyapı, enerji ve tarım gibi kritik sektörlere davet etmesiyle taçlanıyor. Yunan basınına göre Orta Doğu ve Körfez’deki jeopolitik belirsizlikler tırmanırken Türkiye, attığı her kararlı adımla Afrika’da sadece bir ortak değil, oyunun kurallarını yazan en büyük güç olduğunu tüm dünyaya ilan ediyor.

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