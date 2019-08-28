Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield’i kabul etti.28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Satterfield’ın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
YORUM YAZ