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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 21:08:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna meselesi görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

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