Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya-Ukrayna meselesi görüşüldü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.