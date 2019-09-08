Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Vodafone Park'ta Türkiye-Andorra maçını izleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından millileri kutladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti. Vodafone Park'ta yapılan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve onları galibiyetten dolayı kutladı. Milli takıma başarı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.

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