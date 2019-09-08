0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

- Vodafone Park'ta Türkiye-Andorra maçını izleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından millileri kutladı

08 Eylül 2019 Pazar 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti


İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.

Vodafone Park'ta yapılan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve onları galibiyetten dolayı kutladı.

Milli takıma başarı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 00:29
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. tebrik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli maçın ardından
    1. Milli maçın ardından
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol..
    3. Fransa milli marşı yanlış çaldı!..
    4. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    5. Türkiye puanını 12'ye yükseltti
    6. EURO 2020 H Grubu puan durumu!
    7. Antalya’nın çocukları Teknoloji..
    8. Fransa Arnavutluk maçı kaç kaç bitti?
    9. Nurdağı’nda trafik kazası: 2 yaralı
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2019
    11. Kepse nedir? Kepse nasıl yapılır? |..
    12. Bodrum’un en renkli festivali başladı
    13. A Milli Takım, Andorra'yı son dakikada..
    14. İngiltere Çalışma ve EmeklilikBakanı..
    15. Sivas Kongresi’nin 100. Yılı için..
    16. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    17. Emre Belözoğlu omuzlarda
    18. EURO 2020 toplu sonuçları! İşte, 6...
    19. Arnavutluk'ta terk edilmiş yat bulundu
    20. Bu nasıl doktor? Sur Gazisi'ne skandal..
    21. Teröristlerin konteynır konvoyu Suriye..
    22. H Grubu’nda hata yapan olmadı
    23. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    24. İlk ders günü Kahta Belediyesi..
    25. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    26. Dünya Motokros Şampiyonası
    27. Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu
    28. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO..
    29. Putin ile Zelenskiy görüştü
    30. Matkaptan elektrik akımına kapılan..
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    90 yaşındaki kadın "Canımı verdim" dediği İmamoğlu tarafından kapıya konuldu!
    90 yaşındaki kadın "Canımı verdim" dediği İmamoğlu tarafından kapıya konuldu!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!
    Eşcinsel sapkınlardan Bosna'yı bataklığa çekme girişimi!
    Eşcinsel sapkınlardan Bosna'yı bataklığa çekme girişimi!