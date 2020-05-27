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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, milli iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak

Yeniakit Publisher
2020-05-27 23:53:25 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, milli iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak
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