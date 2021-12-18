Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 milyar dolarlık dev gelişmeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye, Afrika'ya ve Afrika halklarına sırtını dönmemiştir.

Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açısını reddediyoruz.

Afrika ile ilişkilerimizi 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik.

Ticaret ve yatırımlarla birlikte Afrika ile işbirliğini ilerlettik.

30 milyar doları yakaladık

Bu yılın 11 aylık döneminde Afrika ile ticaret hacmimizde 30 milyar doları yakaladık.

Türk firmaları 25 bin Afrikalı kardeşlerimize istihdam sağladı.

Afrika kökenli kardeşlerimizin Türkiye'deki yatırımları artıyor.

75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum

Afrika ile ticaretimizi müşterek çabalarımızla önce 50 milyar dolara, ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum.

Eşim ile 2011 yılında dünyanın gözlerini kapattığı dönemde Somali'yi ziyaret ettik.

Dünya kamuoyunun dikkatini Somali'deki insani krize çekmeye çalıştık.

O ziyaret sadece Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi.

Gereken destek sağlandığında bir ülkenin küllerinden yeniden doğabildiğini gösterdik.

Biz Afrika ile birlikte kalkınmanın, birlikte gelişmenin, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz.

İKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık.

Dünya 5'ten büyüktür bayrağı

Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.

Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız.

(Afrika'yla) İmkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.

(Turkovac) Süreç tamamlanınca aşımızı, milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız.