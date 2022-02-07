Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. kez aday olabilecek mi? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama

MHP Genel Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olamayacağı iddialarına sert çıktı. Konuyla ilgili bir yorum da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

"Adaylığıyla alakalı bir sorun yok"

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalara noktayı koyan Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla alakalı bir sorun yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayımlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi.

"İddinanın yasal temeli yok"

MHP lideri Bahçeli ise yaptığı değerlendirmede, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır. Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.