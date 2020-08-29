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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı."

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:14:18 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı."
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