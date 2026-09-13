Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1458 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını kentte düzenlenen törenle yaptı. Erdoğan, tesisin yatırım bedelini 17 milyar lira olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla 305 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan sağlık kompleksinde 230 yoğun bakım yatağı ve 320 poliklinik bulunuyor. Ameliyathane sayısı, 40 standart ve 1 hibrit olmak üzere 41. Hastane 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason ve 34 röntgen cihazıyla donatıldı.

Yapımına 2020'de başlanan hastane bu yıl tamamlandı ve 9 Mart 2026'da tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı. Tesisin Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelecek hastalara da kapsamlı sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

Erdoğan, hastanenin 234 bin metrekare alan üzerine 1027 deprem izolatörü kullanılarak inşa edildiğini söyledi. "Depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip" diyen Erdoğan, tesiste 548'i uzman hekim olmak üzere 5 bin 419 sağlık çalışanının görev yapacağını aktardı.

Törene Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile AK Parti Samsun milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

'Şehir Hastaneleri projesi benim hayalimdi'

Erdoğan, projenin kendi hayali olduğunu söyledi: "Şehir Hastaneleri projesi benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de çok sıkıntılar çekti."

Eski dönemi ise "Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadığı, ilaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildiği, vatandaşın insan yerine konulmadığı o kötü günleri hep beraber yaşadık" sözleriyle hatırlattı.

2002'de göreve geldiklerinde "Her işin başı sağlık" diyerek eğitimle birlikte sağlığı önceliklerin başına koyduklarını, parası olmayanın hastanede rehin alınması manzarasına son verdiklerini söyledi. Önceden sağlık hizmeti için yurt dışına giden vatandaşlar tablosunun tersine döndüğünü, artık her yıl yüz binlerce hastanın şifasını Türkiye'de aradığını kaydetti.

'Eleştirileri doğru çıkmadı'

Erdoğan, milletin "Yapandan Allah razı olsun" dediği şehir hastanelerinin ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olduğunu, hastaneler için "İsraf, bunlara ne gerek var" denildiğini, başka bir şey bulunamadığında ise büyüklükleri üzerinden eleştirildiğini aktardı. Şehir hastanelerinin koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli misyonlar üstlendiğini, sağlık çalışanlarının da olağanüstü fedakarlıklarıyla o zor günleri en rahat yöneten ülkelerden biri olduklarını söyledi.

Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip 27 şehir hastanesini tamamladıklarını belirten Erdoğan, Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanesini de bitireceklerini, proje çalışmaları süren 8 hastanenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine kavuşacağını söyledi. Sağlık altyapısını şehir hastaneleri yanında koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyüttüklerini belirterek, ülke genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastaneyle 1250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapmakta olduklarını ifade etti.

Atakum ve Tekkeköy'de hastane inşaatları sürüyor

Samsun'a son 25 yılda 27 yeni sağlık tesisiyle 3 bin 551 yatak ve 120 diş ünitesi kapasitesi kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, 22 yeni sağlık tesisini de Samsunluların hizmetine sunduklarını söyledi. Kentte uzman hekim sayısının 4 katına, toplam hekim sayısının 3 katına çıkarıldığını, son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının Samsun'a atandığını, toplam yatak kapasitesinin 5 bin 415'e yükseldiğini kaydetti.

350 yataklı Atakum ve 250 yataklı Tekkeköy devlet hastanelerinin inşaatlarının devam ettiğini, Alaçam ve Ayvacık'ta 75'er yataklı yeni devlet hastaneleri kazandırmakta olduklarını, 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi'nin proje sürecinin sonuna yaklaşıldığını aktaran Erdoğan, "İnşallah onları da peyderpey tamamlayacak ve hizmete açacağız" dedi.