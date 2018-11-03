Cumhurbaşkanı Dodon, Erdoğan’ı öve öve bitiremedi

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’den övgüyle bahsetti.

Dodon, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye-Moldova ilişkilerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesini ziyaretini değerlendirdi.

Uzun yıllardan sonra ilk defa Türkiye’den bir cumhurbaşkanının resmi ziyaret ile ülkesine geldiğini hatırlatan Dodon, Erdoğan ile ikili projeleri, güvenlik meselelerini ve Moldova’nın tarafsızlığı konularını ele aldıklarını belirtti.

Üç taraflı Rusya-Moldova-Türkiye projesi şimdilik yok

Dodon, “Bu bağlamda, bölgede önemli bir rol oynayan Rusya dahil olmak üzere bölgesel durum hakkında konuştuk. Ancak üç taraflı Rusya-Moldova-Türkiye projesi şimdilik yok.” dedi.

Türkiye’den 80 milyon dolar yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaretinin bir parçası olarak, Türkiye ile stratejik ortaklık konusunda bir anlaşma imzaladıklarını anımsatan Dodon, “Türkiye aktif olarak Moldova’ya yardım ediyor ve yatırım yapıyor. Son 20 yılda Türkiye tarafından ülkemizde sadece beşeri projelerde 80 milyon dolar yatırım yapıldı.” ifadelerini kullandı.

“Türk sermayesiyle inşa edildiler”

Erdoğan’ın ziyareti ile Gagauz Özerk Yeri’nde birkaç okul açıldığını, yolların tamir edildiğini, birkaç kültür merkezi açıldığını anlatan Dodon, Gagauz Özerk Yeri’nde ve Kişinev’deki bu yapıların Türk sermayesinin de katılımı ile inşa edildiğine dikkati çekti.

Dodon, Erdoğan’ın ziyaretinde Türkiye ile Moldova arasında 5 anlaşma imzalandığını, bunların içinde kimlikle iki ülke arasında seyahati içeren anlaşma bulunduğunu da aktardı.

Erdoğan çok açık biri, güçlü bir lider, dünya ölçeğinde...

Türkiye’nin Moldova’ya uluslararası arenada da destek verdiğini belirten Dodon, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Türkiye’nin uluslararası arenada güçlü bir aktör olarak Moldova’nın ciddi müttefiki olduğunun göstergesidir.” diye konuştu.

Erdoğan’ın Moldova ziyaretini çok takdir ettiklerini söyleyen İgor Dodon, “Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık biri, güçlü bir lider, dünya ölçeğinde siyasi bir kişilik” dedi.