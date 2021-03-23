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Ekonomi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolar kurunda dün yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşların 5,1 milyar dolar, şirketlerin de 2,5 milyar dolar sattığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 12:09:00 -
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişimi sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin sorularını yanıtladı. Bulut, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor" dedi.

"Vatandaş 7 milyar dolar sattı"

Bulut piyasalarda dün başlayan hareketlilik sonrası vatandaşın 5,1 milyar dolar, şirketlerin de 2,5 milyar dolar sattığını belirterek, "Yani vatandaş 7 milyar dolardan fazla para sattı. O kadar kara pazartesi diye söylediler, spekülasyon yaptılar ama vatandaş 7 milyar dolar sattı. Özellikle 8 liranın üzerinde ciddi satışlar yaşandı." dedi.

"Vatandaşın piyasaya olan güveni tam"

"Vatandaş şu an itibariyle de 7,80'nin üzerinde inanılmaz döviz satıyor." diyen Bulut, "Vatandaş bu durumu döviz almak için değil döviz satmak için değerlendiriyor. Vatandaşın piyasaya olan güveninin tam olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Adam bunu kötülemek için söylüyor ama iyi bir şey söylüyor"

Kamu bankalarının 8,48'den dolar sattığı iddialarıyla ilgili de konuşan Bulut, "Diyorlar ki gece yarısı Endonezya'dan 8,48'den talep geldi, kamu bankaları 1,5 milyar dolar sattı. Bu iftirayı atarken bile aslında bizim nasıl güzel bir şey yaptığımızı söylüyorlar. 8,48'den satmışsak 1,5 milyar doları, 7,70'den geri almışsak karı düşünebiliyor musunuz. Yani iftira atmanın bile bir bilgisi olması lazım. Adam bunu kötülemek için söylüyor ama iyi bir şey söylüyor." dedi.

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