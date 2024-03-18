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Spor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: TFF'yi işaret etti
Spor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: TFF'yi işaret etti

Yeniakit Publisher
2024-03-18 12:30:00 -
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: TFF'yi işaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe'nin maçının ardından taraftarın Fenerbahçeli oyunculara saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Uçum, "Hiç kimse kendi özerk alanında 'tek iktidarım' diye düşünmesin, Devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın. " dedi.

Trendyol Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenmesinin ardından sahaya giren yüzlerce Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili Beştepe'den açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum olayların ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum.

Uçum'un X hesabından yaptığı mesajı şöyle:

"Hiç kimse kendi özerk alanında 'tek iktidarım' diye düşünmesin, Devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın. Konu hangi mecra olursa olsun, ister siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez Devlet, Türkiye'ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır.
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Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse hiç bir alanda ve hiç bir mecrada Bağımsız ve Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın."

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Yorumlar

Sanırsın devlete görevini öğretiyor zübük

FIFA Başkanı Giovanni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunup şöyle demiş: " Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız........" ... bunlar açıklama yapmak için âdeta pusuda bekliyor...hatta bir işarete bakıyorlar sanki..." İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum."...birileri bu olayları karşılıklı kurguladı ve koç kendi taraftarına saldırıyı can simidi olarak mı görüyor?
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