Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Kürt bacımız, kalu beladan bu yana kardeşliğimizin ve bin yıllık birlikteliğimizin gereğini yapmıştır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Diyarbakır’da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Binası önünde eylem yapan Fevziye Çetinkaya’nın kuzeni Aysel Bozkurt’un HDP’li yöneticilere yönelik "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" sözlerinin sorulması üzerine, “Kürt bacımız, kalu beladan bu yana kardeşliğimizin ve bin yıllık birlikteliğimizin gereğini yapmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ankara’da Siteler Esnaf Kefalet Kooperatifini ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Topçu, “Misak-ı Milli esaslarımızın belirlendiği, milli birlik ve beraberliğimizin sağlandığı, Kuva-yı Milliye ruhu ile tam bağımsızlık ve milli egemenlik için karar verildiği, gücünü milletten alan liderin seçildiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sivas Kongresi üyelerinin bir tamamının ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

“Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni parti ve siyaset gözetmeden Kuva-yı Milliye ruhu etrafında Cumhurbaşkanımızın yanında”

Topçu sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün etrafımızı saranların dedeleri o gün de dedelerimizin etrafını sarmıştı, o gün dedelerimize dayatılan Sevr’i,atalarımız Atatürk’ün yanında ‘tam bağımsız güçlü Türkiye’ diyerek yırtıp attılar. Şimdi ise onların torunları olan bizler Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil, Afrin, Azez, Cerablus’ta onların piyonları DEAŞ, PKK-PYD-YPG ve FETÖ’ye karşı Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni parti ve siyaset gözetmeden Kuva-yı Milliye ruhu etrafında Cumhurbaşkanımızın yanında tam bağımsız güçlü Türkiye için içeride ve dışarıda gereğini ölümüne yapıyoruz ve yapacağız.”

Gazetecilerin dün Diyarbakır’da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Binası önünde eylem yapan Fevziye Çetinkaya’nın kuzeni Aysel Bozkurt’un HDP’li yöneticilere yönelik "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" sözlerinin sorulması üzerine Topçu, "Kürt bacımız, kalu beladan bu yana kardeşliğimizin ve bin yıllık birlikteliğimizin gereğini yapmıştır. Analar, tam bağımsız güçlü bir Türkiye’de evlatlarını yedi düvelin piyonlarına kurban vermemek için canlarını ortaya koyuyor. Kürt anası bu feryadı ile ülkemizdeki meselenin birilerinin iddia ettiği gibi bir alt kimlik-üst kimlik meselesi değil, bölücü terör meselesi olduğunu bütün dünyaya haykırıyor” dedi.

“Ana muhalefetin kaba, partizanca açıklamaları ülkemizin, milletimizin ve devletimizin düşmanlarını sevindirir”

Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel bir televizyon kanalında Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımı üzerine ‘Bize kim saldıracak?’ sözlerinin sorulması üzerine Topçu şunları söyledi:

“Devlet-millet el ele istiklal ve istikbalimiz için yedi düvelin piyonlarına karşı içeride ve dışarıda mücadele verdiğimiz bu günlerde yapıcı, yol gösterici, pozitif muhalefetin ihtiyaç olduğu bu dönemde ana muhalefetin ülke, bölge ve dünya gerçeklerinden uzak, bilgi ve öngörüden yoksun, kaba partizanca beyanları ülkemizin, milletimizin ve devletimizin düşmanlarını sevindirir.”

Siteler Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun ise hükümetin ve bakanlığın esnaf ve sanatkarlara yönelik yaptığı çalışmaların olumlu olduğuna dikkati çekerek, böyle devam ederse önümüzdeki sürecin esnaf ve sanatkarlar açısından daha da iyi olacağını, ekonominin de buna bağlı olarak olumlu etkisiyle bu sürecin üstesinden gelineceğine inandığını belirtti.

Program, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun beraberindeki heyetle birlikte Siteler esnafını ziyaretiyle son buldu. Topçu, Siteler esnafının dertlerini dinleyerek, esnafa hayırlı iş ve bol kazanç diledi.