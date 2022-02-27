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Siyaset Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama
Siyaset

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Bireysel hedefler ihanet olur. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 15:00:00 - 2022-02-27 15:16:31

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda kendisine gelen soruları cevapladı. 

Gençlerin "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Bireysel hedeflerin bu dönemde ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" yanıtını verdi.

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