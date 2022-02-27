Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İmamoğlu'ndan açıklama
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Bireysel hedefler ihanet olur. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" cevabını verdi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda kendisine gelen soruları cevapladı.
Gençlerin "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Bireysel hedeflerin bu dönemde ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım" yanıtını verdi.