Cumhur İttifakı'nın yol haritası belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında önceki gün gerçekleştirilen görüşme alınan bilgilere göre, sıcak bir atmosferde geçti. Çay ikramının yapıldığı görüşmede Başbakan Binali Yıldırım’ın zaman zaman yaptığı espriler liderleri de güldürdü. Zirve, seçimde elde edilen başarılara ilişkin değerlendirmelerle başladı. Tarihsel birliktelik olarak tanımlanan Cumhur İttifakı’nın sağlam zemin üzerinde devamı yönünde kararlılık ifade edildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; görüşmede, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurum ve kurallarıyla inşa edilmesi gerekliliği ifade edilirken, Meclis’in açılışı ve diğer işlemlere ilişkin takvimsel süreç tarihlendirilerek yapılacak işlerin listesi çıkarıldı. Erdoğan, Ak Parti’de oluşturulan beş komisyonun çalışmalarını somutlaştırdığını ifade ederken, devletin yeni sisteme göre yapılanması konusunda en kısa sürede adım atacaklarını kaydetti. Çalışmaların, MHP ile koordineli yürütüleceğini belirten Erdoğan, “Geçmişte mutbakat komisyonunda olduğu gibi arkadaşlar iki kişi olur, üç kişi olur yine aynı şekilde çalışmaları yürütürler” ifadelerini kullandı.

8 TEMMUZ'A KADAR KHK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi için gündeme gelen uyum düzenlemelerinin Meclis’in açılıp yemin edileceği 8 Temmuz’a kadar çıkarılması gerektiği dile getirildi. Bu kapsamda Ak Parti’nin çalışmalarını yaptığı düzenlemeleri MHP’ye iletmesi ve çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılması konusunda uzlaşma sağlandı. Düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilmesi için yeni bir KHK çıkarılması ağırlık kazanırken, bazı düzenlemelerin ise TBMM açıldıktan sonra Genel Kurul’da Ak Parti MHP işbirliği ile hayata geçirilmesi benimsendi. Düzenlemelerin başında ise Başbakan ibaresi başta olmak üzere parlamenter sisteme dönük bazı terimlerin mevzuattan temizlenmesi geliyor. Bürokrasinin yeniden yapılanması da bu düzenlemelerin içinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı’nın atamalar gerçekleştirmesi için uyum düzenlemesinin hızla devreye girmesi gerekiyor.

OHAL'E AKTARMALI ÇÖZÜM

Görüşmede Ak Parti’nin seçim öncesinde kaldırma sözü verdiği OHAL de detaylı tartışıldı. Erdoğan, OHAL’i kaldırma düşüncesini dile getirirken, Bahçeli, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinin zaafa uğratılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Devlet birimlerinin bu konuda ne düşündüğünün önemi de değinen Bahçeli, “Eğer güvenlik birimleri de kaldırılmasında sakınca görmüyorsa, bizim açımızda bir sorun yok” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, bu konuda endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını ve dikkatli yol aldıklarını belirtti.

Görüşmede 19 Temmuz’da süresi sona erecek OHAL’in yeniden uzatılmaması konusunda fikir birliği sağlandı. Ancak MHP’nin de uyarıları doğrultusunda FETÖ vePKK ile mücadelenin aksamaması açısından güvenlik güçlerinin elini güçlendiren düzenlemelerin devam etmesi konusunda da uzlaşmaya varıldı. Bu doğrultuda OHAL düzenlemesinde yer alan yakalama, arama, el koyma, gözaltı süreleri gibi bazı düzenlemeler çıkarılacak bir KHK ile ilgili kanunlara aktarılacak. OHAL nedeniyle dava süreçlerinde yaşanan sıkıntıların aşılması içinde CMK’da düzenlemeler yapılacak.

BEDELLİ KONUSUNDA UZLAŞIYA VARILDI

Erdoğan ve Bahçeli, “bedelli askerliğin” çıkarılması konusunda da uzlaşmaya vardı. Bahçeli, terörle mücadelenin yoğunlaştığı bu dönümde böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığını sordu ve Genelkurmay Başkanlığı’nın bu konuda ne düşündüğünün önemli olduğunun altını çizdi. Erdoğan ise 5 milyonun üzerindeki gencin askerliğini yapmak durumunda olduğunu her sene 350-400 bin civarında askere almanın gerçekleşmesi halinde bile 10 seneden fazla bir sürede bu sayının eritilemeyeceğini dile getirerek, “yığılma var” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, bu konuya Genelkurmay’ın da sıcak baktığını aktardı. Bunun üzerine Bahçeli, kendileri açısından bir sorunun bulunmadığını ifade etti.

ZİRVEDE NELER KONULULMADI?

Görüşmede, kamuoyuna yansıyanın aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinedeki bakanların sayısı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hangi yapı üzerine çalışacağına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Kabineye MHP’li bakanların girmesi veya MHP’den herhangi bir ismin önerilmesi konusu da gündeme gelmedi.

GAYRİ RESMİ TEMAS OLDU

Ak Parti ile MHP arasında dün gayri resmi temas kuruldu. Zirvede ele alınan konuları çalışacak olan Mutabakat Komisyonu’nun harekete geçmesi için kurulan temasta, Ak Parti kanadında üyelerin henüz netleşmediği öğrenildi. Komisyonun kaç üye ile çalışmalarını yürüteceği konusunda Erdoğan’dan gelecek talimat belirleyici olacak.

Edinilen bilgilere göre Ak Parti ve MHP Mutabakat Komisyonu’nun bugün veya hafta sonu bir araya gelmesi bekleniyor.