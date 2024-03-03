Cumhur İttifakı'nın Hatay adayı Öntürk: Tek derdimiz Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldırmak!

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da Cumhur İttifakı tarafından üç dönem milletvekilliği görevini yürüten Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.

Öntürk, Antakya ilçesindeki Merkez Salonu'nda düzenlenen "Hatay'da Yüzler Gülsün Diye" başlıklı tanıtım toplantısında projelerini anlattı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda kentin yeniden ihyası ve inşası için önem taşıyan projeler, vatandaşlardan takdir topladı.

“Tek derdimiz Hatay’ımızı yeniden ayağa kaldırmak” diyen Öntürk, "Yüz binlerce kardeşimiz şehir dışında. Yüz binlerce kardeşimiz diğer ilçelere ve kırsaldaki mahallelerimize gitmiş durumdalar. Bizden umut bekliyorlar, bizim için dua ediyorlar. 250 bin kardeşimiz konteyner kentlerde yaşıyor. Hükümetimizden Rabbim razı olsun, bununla ilgili çok ciddi gayret sarf ediyor ve çalışıyor. Belediye olarak da bizlerin alt yapı ve üst yapıyla ilgili hızlı bir şekilde entegre olmamız ve şehrimizi hep birlikte ayağa kaldırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



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'Hep birlikte başarabiliriz'

Öntürk sözlerine şöyle devam etti:

Hatay’ın yüzde 50’si kırsalda ve kırsalımızın da yaşanabilir, ulaşılabilir olması lazım. Yol, su, alt yapı, çocuklarımızın oyun alanları, taziye evleri gibi birçok yatırımımız olacak. Bunları da hızlı bir şekilde yaptıktan sonra ulaşımından turizme kadar yaşlılarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla ve kadınlarımızla ilgili her türlü konuda şehri yeniden planlayarak ayağa kaldıracağız. Bunları bir tek benimle değil, Cumhur İttifakı'yla ve bu şehrin ayağa kalkmasını isteyen her kardeşimizle başarabiliriz.