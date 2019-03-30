Cumhur İttifakı’nın Foça Başkan adayı Serdar Mersin’den son miting

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Foça Belediye Başkan Adayı Serdar Mersin seçim çalışmaları kapsamında son mitingini Foça Demokrasi Meydanı’nda yaptı. Mersin seçimin yerel olduğuna vurgulayarak, Foça’nın 30 yıldır birikmiş sorunlarını çözmek için aday olduğunu söyledi.

Saat 10.00’da Foça’ya bağlı Ilıpınar Mahallesi’nden başlayan araç konvoyuyla tüm ilçeyi dolaşan Serdar Mersin ve ekibi saat 13.00’te Demokrasi Meydanına geldi. Serdar Mersin, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun da katıldığı mitingde coşkulu tezahüratlarla karşılandı.

Haftalardır Foça’nın dağında taşını arkadaşları ile dolaştığını hatırlatan Mersin, "Karış karış dolaştım. Foça halkının birikmiş dertlerini tespit ettik. Kimin ne sorunu varsa hepsini biliyoruz. Hepsine çareler ürettik. Ürettiğimiz çarelerin tamamını projeler halinde sizlere seçim beyannamesi olarak sunduk. Hiç endişeniz olmasın. Tamamını, hatta fazlasını yapacağız. Siz şuna bakacaksınız. Bizden sonra bu alanda konuşacak kardeşlerimiz var. Aday. O aday arkadaşlarıda dinleyeceksiniz. Bakacaksınız, size kim daha iyi hizmet eder. Kim söylediklerinin arkasında durur. Kimin sizin için hayatını bile feda edecek yüreği vardır. Allah rızası için tartacaksınız. Size hangisi iyi gelir? Ona göre karar vereceksiniz. Ve kutsal oylarınızı yarın sabahtan itibaren vicdanınız rahat bir şekilde atacaksınız" dedi.

"Size hizmet edecek insanları seçin"

Seçimlerin yerel seçim olduğuna dikkat çeken Serdar Mersin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi siyasi görüşten olursanız olun. Sizin derdiniz bu seçimde size hizmet edecek insanları ve onun kadrolarını seçmektir. Biz hizmetçi seçimi olduğuna inandığımız bu seçimde gerçek hizmetçinin kendimiz olduğuna, ekibimizin olduğuna inanıyoruz. Biz diyoruz ki bu seçim Foça’nın bu haliyle kalmasını isteyenlerle, yani sokak arasında köpek pislikleri, dışkıları, çöpleri alınmamış bir Foça kalsın, böyle dursun diyenlerle, tertemiz, pırıl pırıl, yemyeşil bir Foça isteyenler arasındaki seçimdir. Biz istiyoruz ki mutlu, huzurlu, geleceğe aydınlık bakan, işsiz, güçsüz insanın kalmadığı, yarınlara güvenle bakan bir Foça olsun. Turizm cenneti bir Foça olsun. Onu isteyenler kazansın isitiyoruz. Biz istiyoruz ki burada sahipsiz insanın kalmadığı, ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilen bir belediyenin dışında herkesin eşit olduğu bir Foça isteyenler seçim kazansın. Gidiş gelişli otoyolu olan, doğalgazı olan, marinası olan, tertemiz denizi olan bir Foça isteyenler seçim kazansın. Sokakları köpek dışkısı kokmayan, çöp olmayan, yemyeşil bir Foça isteyenler seçim kazansın inşallah diyoruz. Tarımsal alanları talan edilmeden, turizmde kalkınan, betonlaşmadan uzak, tarihteki turizmine ulaşmış bir Foça isteyenler seçim kazansın. Adaletin, hizmette eşitliğin, işi düşen herkesin birbirinden farklı olmadığı bir yapıyı isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız, insanlarımız seçim kazansın istiyoruz. Uzun lafın kısası iktidarın da desteğini alarak Foça’yı muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan bizler kazanalım istiyoruz. Allah’ın izni sizlerin oylarıyla, gecenin saat üçünde sabahın beşinde ulaşabileceğiniz bir belediyeniz olacak. Ve yarın akşam yine Allah’ın izniyle bütün Türkiye Foça’daki seçim sonucunu konuşacak."

"30 yıl sonra Foça yeniden doğsun"

Serdar Mersin, “Yarın sabah erkenden sandıklara gideceğiz. Sandıklarımıza sahip olacağız. O kutsal oylarımızı oraya atacağız. Yarın akşam o sandıklardan patlayarak çıkacağız. Bugün benim doğum günüm. Ama ben Allah’tan büyük bir şey istiyorum Foça için. Yarın Foça’nın mutlu geleceklere yeniden doğum günü olsun istiyorum. Yeniden doğsun Foça. Sokaklarında turistleriyle. Evsiz, işsiz kalmayan, birbirine sarılan insanıyla. Mutlulukla, ekenomik kalkınmayla, geleceklere doğsun, yeniden doğsun 30 yıl sonra” ifadelerini kullandı.