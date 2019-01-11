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Cumhur İttifakı'nda önemli gelişme! İki büyükşehirde daha anlaşma sağlandı

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı kapsamında iki büyükşehir olan Samsun ve Ordu'da anlaşmaya vardı.

11 Ocak 2019 Cuma 17:53
Cumhur İttifakı'nda önemli gelişme! İki büyükşehirde daha anlaşma sağlandı

AK Parti ve MHP'nin il başkanlarının görevden alınmasıyla sonuçlanan iki önemli kentte, Samsun ve Ordu'da, Cumhur İttifakı anlaşmaya vardı.Varılan uzlaşma sonucu MHP, Ordu ve Samsun'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyecek. Ordu'nun iki ilçesinde ise AK Parti, MHP'nin adayına destek verecek

AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakı kapsamında iki büyükşehirde daha anlaştı. İki partinin il başkanlarının görevden alınmasına sebep olan Samsun'un ilçeleri ile Ordu'nun ilçelerinde bazı pürüzler yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun davranma ve hassasiyet konusunda uyarılarının ardından teknik heyetler, görüşmeleri dün akşam itibariyle sonuçlandırdı.

İki kentte de AK Parti desteklenecek

MHP'nin Adana, Mersin, Manisa dışındaki büyükşehirlerde AK Parti'nin adayını destekleme kararı doğrultusunda AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir ile Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Hilmi Güler desteklenecek. Bu iki büyükşehrin ilçelerinde ise uzlaşı arayışı ve görüşmeleri devam ediyordu. Dün akşam itibariyle bu görüşmeler sonuçlandı.

Ordu'nun 2 ilçesinde MHP'ye destek

AK Parti, Samsun'un 4 veya 5 ilçesinde; Ordu'nun ise 2 ilçesinde MHP'nin adaylarını destekleyecek. Diğer ilçelerde ise AK Parti'nin aday göstereceği isimler MHP tarafından desteklenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'ta bu iki büyükşehrin adaylarını tanıtıp; ilçe adaylarını açıklayacak. Cumhur İttifakı'nda Samsun ve Ordu ilçelerinde yaşanan sorunun aşılmasıyla Cumhur İttifakı partilerinin detay görüşmeleri büyük oranda tamamlanmış oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:53
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. Mersin
  5. Adana
  6. AK Parti İl Başkanı
  7. MHP
  8. Cumhur İttifakı

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