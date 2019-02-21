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Cumhur İttifakı Vakfıkebir Belediye Meclis üyeliği listesi açıklandı

Cumhur İttifakın Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi belediye meclis üyeliği için aday listesi açıklandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:42
Cumhur İttifakı Vakfıkebir Belediye Meclis üyeliği listesi açıklandı

Cumhur İttifakın Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi belediye meclis üyeliği için aday listesi açıklandı. AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, "Listemizin ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, “Listenin hem Vakfıkebir’e hem Trabzon’a hem de memlekete hayırlı olması temennisinde bulunarak, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verdiği takvim işliyor. Belediye meclis üyeleri listelerinin teslim edilmesi 19 Şubat saat 17.00 itibariyle son buldu. Bizlerde Meclis Üyesi adaylarımızın yer aldığı listemizi Seçim Kuruluna teslim ettik.Genel merkezimizin ve İl Başkanlığımızın koordinesinde ve önderliğinde çalışmalarımızı uzun bir süredir yapıyoruz. Partimizin belediye meclis üyeliğine müracaatlar yapıldı. Biz bu müracaatlar içerisinden 15 Belediye meclis üyesini belirlemek zorundaydık. Çok uzun yapılan çalışmalar neticesinde listemizi belirledik. Meclis Üye listemizi belirlerken Vakfıkebir’imizde yaşayan tüm seçmenleri kucaklayacak, mesleki yeterlilik sahibi, milletimizin derdine derman olacak bir liste yapmayı amaçladık. Sizlerin de bildiği üzere seçimlere İttifakı ile girmekteyiz.Cumhur İttifakı çatısı altında MHP’li arkadaşlarımız listelerimizde yerini aldı. İnşallah bu süreçte titiz çalışmalarının verimini 31 Mart akşamı alacağız. Tüm adaylarımızın Vakfıkebir’imize en iyi şekilde hizmet edeceğine inancımız tamdır. Ben buradan tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bizim gayretimiz ve davamız sizlerin de bildiği gibi hizmet davasıdır. Seviyeli bir seçim geçirerek başarılı bir sonuca ulaşmak gayretindeyiz. Bu inançla, listemizin ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde halkımızın teveccühü ile Vakfıkebir’de seçimi yeniden kazanarak hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Cumhur İttifakı Vakfıkebir Belediye Meclis adayı listesi şu isimlerden oluşuyor; Enver İskenderoğlu, Ahmet Salih Birincioğlu, Metin Ali Karadeniz, Şenol Bülbül, Havva Kurt, Erol Bahadır, Özer Aktaş, Ahmet Başdan, Fatih Sivri, Şerafettin Furuncu, Pervin Hürfikir, Gökhan Bankoğlu, Ramazan Sağlam olurken Kontejan olaralta Ali Bayram Tanrınerdi ve Yusuf Sağlam oldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:42
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