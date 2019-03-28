Cumhur İttifakı demokrasi mitinginde Tahir Ateş’le buluştu

Bodrum’un Konacık mahallesinde düzenlenen Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayın Dr. Tahir Ateş’in mitingine vatandaşlar akın etti.

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş’in mitingine akın eden vatandaşlar meydanları doldurdu. Yaklaşık bin 500 kişi Konacık mahallesinde bulunan miting alanına geldi. Ellerinde Ak Parti ve MHP bayraklarıyla miting alanını dolduran halk “Bodrumu’un Başkanı Tahir olacak” dedi. Dr. Tahir Ateş alana Ak Parti gençlik kolları ve ülkücü gençlerin tutukları meşalelerle giriş yaptı. Büyük bir coşku ile karşılanan Ateş’e, Ak Parti İl Başkanımız Kadem Mete, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ak Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir,Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Hasan Kalyoncu’da eşlik etti.

Alkışlar arasında halka seslenen Dr. Tahir Ateş Allahın izniyle 31 Mart gecesi Bodrum’da coşkulu bir kutlama yapacaklarını belirterek yapacağı projelerianlattı Dr. Ateş, “Bodrum destinasyon olarak çok ciddi bir şekilde çeşitlendirerek yapılandırmamız gerekiyor. Bodrum bir termal zengini aslında o yüzden termal turizmi başta olmak üzere, sağlık turizmi, yaşlı turizmi, rehabilitasyon merkezlerinin kurulması, özellikle engelli turizmi son yıllarda dünyada en gelişen turizmden bir tanesi, Bodrum’da turizm çeşitliliğini arttırmak için yapacağımız başlıca projelerimizdendir. Bodrum’da kongre ve kültür merkezleri açarak bu turizmi zenginleştirmeyi, geliştirmeyi hedefliyoruz. Spor turnuvaları, squash ve benzeri ekstrem sporların Bodrum’da yaygınlaşması ve bu turnuvaların Bodrum’da yapılması ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Yine yapacağımız çalışmalardan bir tanesi Aspat Kalesi’nin restorasyonu ve Aspat Kalesi’ne bir teleferik yapılması, yapacağımız en büyük çalışmalardan birisi olacak” dedi.

Ranta kurban olmayacak

Kara ova bölgesini randa kurban gitmeyeceğini de ifade eden Ateş “Karaova bölgesi, Mumcular ve bu bölgedeki tüm köyler Bodrum’un ciğeridir. Bodrum buradan nefes alıyor ama bir o kadar da değeri bilinmeyen bir bölgemiz bölgeyi gezdim. Araştırmalar yaptım ve maalesef bu bölge gerileme dönemine geçmiş hiçbir şekilde Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi bu bölgenin değerini bilememiş. İnsanlar bu bölgeden göç etmeye başlamış. Atalarımızdan kalan tarım arazileri kuru toprağa dönüşmüş, çiftçilik bitme noktasına gelmiş Bodrum’daki rant neredeyse buralara sıçramış biz bu bölgeyi koruma altına alacağız tarım ve çiftçiliği yeniden canlandıracağız. Burada Kültür turizmi yaptıracağız ve tabii ki doğal yaşamı koruyarak. İnsanların bu bölgemizdeki kültürü tanımalarını sağlamak için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Mumcularda yaşayan gençlerimiz işsiz, onlara iş imkanları sağlayacağız. Kadınlarımız için iş, eğitim kursları ve yabancı dil kursları açacağız Buraya gelen turistlerle rahat konuşmaları için. Spor Tesisleri kuracağız çocuklarımız ve gençlerimiz spora daha fazla önem versin diye Karaova bölgesi Ak belediyecilikle buluştuktan sonra eski güzel günlerine geri kavuşacak” şeklinde konuştu.

Bölgemizde çok değerli otlar var, şifalı ve aromatik otlarımız. Onların envanterini çıkarıp daha fazla yetişmesini sağlayacağız ve halkımıza bir kazanç kapısı daha kazandıracağız. Bodrum’un oksijen kaynağı olan Karaova Bölgemizi rant kapısı yapmayacağız çiftçimize köylümüze destek vererek tarım ve çiftçiliği canlandırarak kültür turizmi ile destekleyerek kalkındıracağız. Ekonomik anlamda bölgede yaşayan vatandaşlarımıza maddi manevi ne destek gerekiyorsa yapacağız

Alt yapı sorunlarına da değinen Dr. Ateş “Ülkemin en güzel turizm bölgesinin geldiği hali görünce içim sızlıyor. Bu ilçeye ne yapmışlar, nasıl bu hale getirmişler, hiç mi içiniz sızlamadı. İnşallah biz seçildiğimiz takdirde Bodrum’u hak ettiği yere getireceğiz. İlk işimiz Bodrum’un kanayan yarası olan Alt yapı ve çöp sorununu çözmek olacak. Projelerimizde sırasıyla hayata geçirerek Bodrum’u yeniden dünya markası bir turizm kenti haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.