Cumhur İttifakı Arsin Belediye Başkan Adayı Gürsoy: "Vatandaş ne istediyse projelerimizde var"

Cumhur İttifakı AK Parti Arsin Belediye Başkan Adayı Muhammet Sait Gürsoy, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırladığı projelerini hemşerilerine anlatmaya devam ediyor.

Arsin Yatırım Adası’nın takipçisi olacaklarını ifade eden Gürsoy, “Seçimden sonra Nisan ayı içerisinde Yatırım Adasıyla alakalı Arsin Belediyesinin de içinde olacağı bir anonim şirket kurulacaktır. Bundan sonraki süreçte de bu hayati projeyi yakından takip edip, milletimizi bilgilendireceğiz. Bir başka önemli konumuz Arsin OSB’nin elektrik alt yapısı ve alan genişlemesiydi, elektrik alt yapısı için 3.6 Milyon TL ödenek kesinleşti ve alana çalışması için de çalışmalara başlandı. Vatandaşımızın mega projelerin yanı sıra ilçemiz için ivedi bir şekilde yapılmasını istediği şeyler vardı biz de bunları önceliklerimiz arasına aldık” dedi.

Otopark, Pazaryeri ve Düğün Salonu

Arsin’deki otopark ve pazaryeri sorununu tek çatı altında halledeceklerini ifade eden Gürsoy, “Hazırlamış olduğumuz projemizde pazaryeri, otopark ve düğün salonu şeklinde bir yapımız var. Bu projemizin de hayata geçmesi noktasında Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Zorluoğlu’ndan tam destek aldık ve kendi proje kitapçığında da ilçemizle alakalı bundan bahsetti. Bir başka sıkıntımız olan sanayi esnafımızın dağınık bir şekilde hizmet veriyor olması, esnafımız bu noktada bizlere sanayi sitesi talebinde bulundu. Bizler de yer tespitini yaptık, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a anlattık ve o da tamam dedi, projemizi sahiplendi kendisine çok teşekkür ediyoruz. İlçe Merkezi trafik düzenlemesiyle de alakalı çalışmalarımızı yaptık, göreve geldiğimizde en kısa sürede bunu da vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda halledeceğiz” diye konuştu.

Sahil Parkı’na deniz feneri

Kadınlar ve gençler için de özel düşünceleri olduklarını ifade eden Gürsoy, “Kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini satışı için bir yöresel ürünler satış noktası düşüncemiz var. Aynı şekilde mahalle aralarında kadınlarımız ve çocuklarımız için butik park yapmayı düşünüyoruz. Oyun parkı, kamelyası ve spor alanlarının olacağı şekilde planladık. Gençlerimiz için Gençlik Merkezi düşüncemiz var, bu merkezde hem istedikleri alanda eğitim alacaklar hem de vakitlerini dolu dolu geçirecekler. Aynı şekilde mükemmel bir sahil parkımız var burayı daha da cazibe merkezine haline getirmeyi hedefliyoruz. Sahil parkındaki koyda ışık ve su oyunları düzenlemeyi düşünüyoruz ve aynı noktada ilçemizin simgesi de olabilecek olan bir deniz feneri projemiz var. Turizm noktasında hem Yanbolu Vadisi’nde hem de ilçe merkezinde güzel düşüncelerimiz var, potansiyelimizi verimli bir şekilde kullanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.