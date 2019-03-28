0553 313 94 23

Cumhur İttifakı Arsin Belediye Başkan Adayı Gürsoy: "Vatandaş ne istediyse projelerimizde var"

Cumhur İttifakı AK Parti Arsin Belediye Başkan Adayı Muhammet Sait Gürsoy, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırladığı projelerini hemşerilerine anlatmaya devam ediyor.

28 Mart 2019 Perşembe 11:18
Cumhur İttifakı Arsin Belediye Başkan Adayı Gürsoy: "Vatandaş ne istediyse projelerimizde var"

Cumhur İttifakı AK Parti Arsin Belediye Başkan Adayı Muhammet Sait Gürsoy, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırladığı projelerini hemşerilerine anlatmaya devam ediyor.


Arsin Yatırım Adası’nın takipçisi olacaklarını ifade eden Gürsoy, “Seçimden sonra Nisan ayı içerisinde Yatırım Adasıyla alakalı Arsin Belediyesinin de içinde olacağı bir anonim şirket kurulacaktır. Bundan sonraki süreçte de bu hayati projeyi yakından takip edip, milletimizi bilgilendireceğiz. Bir başka önemli konumuz Arsin OSB’nin elektrik alt yapısı ve alan genişlemesiydi, elektrik alt yapısı için 3.6 Milyon TL ödenek kesinleşti ve alana çalışması için de çalışmalara başlandı. Vatandaşımızın mega projelerin yanı sıra ilçemiz için ivedi bir şekilde yapılmasını istediği şeyler vardı biz de bunları önceliklerimiz arasına aldık” dedi.



Otopark, Pazaryeri ve Düğün Salonu


Arsin’deki otopark ve pazaryeri sorununu tek çatı altında halledeceklerini ifade eden Gürsoy, “Hazırlamış olduğumuz projemizde pazaryeri, otopark ve düğün salonu şeklinde bir yapımız var. Bu projemizin de hayata geçmesi noktasında Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Zorluoğlu’ndan tam destek aldık ve kendi proje kitapçığında da ilçemizle alakalı bundan bahsetti. Bir başka sıkıntımız olan sanayi esnafımızın dağınık bir şekilde hizmet veriyor olması, esnafımız bu noktada bizlere sanayi sitesi talebinde bulundu. Bizler de yer tespitini yaptık, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a anlattık ve o da tamam dedi, projemizi sahiplendi kendisine çok teşekkür ediyoruz. İlçe Merkezi trafik düzenlemesiyle de alakalı çalışmalarımızı yaptık, göreve geldiğimizde en kısa sürede bunu da vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda halledeceğiz” diye konuştu.



Sahil Parkı’na deniz feneri


Kadınlar ve gençler için de özel düşünceleri olduklarını ifade eden Gürsoy, “Kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini satışı için bir yöresel ürünler satış noktası düşüncemiz var. Aynı şekilde mahalle aralarında kadınlarımız ve çocuklarımız için butik park yapmayı düşünüyoruz. Oyun parkı, kamelyası ve spor alanlarının olacağı şekilde planladık. Gençlerimiz için Gençlik Merkezi düşüncemiz var, bu merkezde hem istedikleri alanda eğitim alacaklar hem de vakitlerini dolu dolu geçirecekler. Aynı şekilde mükemmel bir sahil parkımız var burayı daha da cazibe merkezine haline getirmeyi hedefliyoruz. Sahil parkındaki koyda ışık ve su oyunları düzenlemeyi düşünüyoruz ve aynı noktada ilçemizin simgesi de olabilecek olan bir deniz feneri projemiz var. Turizm noktasında hem Yanbolu Vadisi’nde hem de ilçe merkezinde güzel düşüncelerimiz var, potansiyelimizi verimli bir şekilde kullanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:18
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ın Kagawa formaları, Uzak Doğu'da satılacak
    1. Beşiktaş'ın Kagawa formaları, Uzak..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu dünyada..
    3. Palancıoğlu’na vatandaşlardan destek
    4. Kahraman güvenlik görevlileri..
    5. Kayıp üniversite öğrencisi Belgrad..
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. TİKA’dan Türkiye Milli Pediatri..
    8. 2.Uluslararası Yasemin Adar güreş..
    9. Bülent Korkmaz: "Milli takım doğru..
    10. WOW Air uçuşlarını durdurdu
    11. Isparta’da Prof.Dr. Fuat Sezgin..
    12. Baş ağrısı ilâçları baş ağrısı yapıyor
    13. Tekirdağ DSYB’den bir ilk
    14. Haydar Ali Yıldız:"Hep beraber daha..
    15. Antalyaspor yüzme takımı 4 madalya ile..
    16. Başkan Erdoğan sosyal medyadan..
    17. Gürsulu minik çevreciler kuşları..
    18. Mavi ışıkla otizme dikkati çekilecek
    19. Kayıp üniversite öğrencisi Arda,..
    20. Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası..
    21. Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan..
    22. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    23. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    24. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    25. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    26. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    27. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    28. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    29. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    30. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi